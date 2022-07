Carlos Martingo após entrada a ganhar no Euro: «Fizemos um bom jogo»

No final do triunfo de Portugal diante a Polónia ( 41-31 ), na estreia do Europeu de sub-20, em Gaia, o selecionador Carlos Martingo estava satisfeito."O primeiro jogo é sempre atípico, a seleção polaca era de quem tínhamos menos informações e portanto estava um pouco expectante em relação ao que poderíamos encontrar, mas fizemos um bom jogo", comentou o treinador."Tivemos alguns momentos com menos intensidade, principalmente a nível defensivo, mas nunca o jogo nunca esteve fora do nosso controlo. O balanço é plenamente positivo e estamos contentes por termos ganhado com uma boa exibição", prosseguiu."O nosso principal objetivo, para já, é passar à 'main round', se possível com pontos. Vamos trabalhar nisso e amanhã [sexta-feira] vamos tentar ganhar (à Noruega)", atirou.