Carlos Martingo após o apuramento de Portugal: «Primeiro objetivo está alcançado»

No final da vitória de Portugal frente à Noruega na 2.ª jornada do Grupo A do Europeu sub-20, o selecionador Carlos Martingo destacou o objetivo cumprido de assegurar o acesso à próxima fase da competição."Apesar do resultado ter sido de nove golos de diferença, foi um jogo de dificuldade máxima. Não estivemos ao nosso melhor nível, mas quando se ganha e não tivemos a melhor prestação no ataque, é sinal que a defesa esteve bem, sobretudo o guarda-redes. A grande ilação que tiramos deste jogo é que temos de jogar com mais intensidade. Ganhar era o mais importante, era o que interessava", sublinhou o treinador na flash do Canal 11."O primeiro objetivo intermédio está alcançado. Seguimos para a Main Round e também garantimos a qualificação direta para o Mundial sub-21 do próximo ano. Agora, frente à Espanha, queremos ganhar para levar pontos para a Main Round", destacou Carlos Martingo.