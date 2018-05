Carlos Martingo, treinador do FC Porto, justificou o triunfo desta tarde frente ao Sporting : "Defendemos melhor, com o nosso guarda-redes a aparecer em momentos importantes. Apesar da vitória, o balanço não foi positivo, pois jogamos sempre para ser campeões. Será positivo se ganharmos a Taça de Portugal no próximo fim-de-semana, tendo a consciência que esta equipa tem vindo a crescer. Apesar dos acontecimentos desta semana, teinámos da mesma forma."

Autor: Alexandre Reis