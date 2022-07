Carlos Martingo: «Só temos de estar orgulhosos com o que fizemos até agora»

As declarações de Carlos Martingo, selecionador nacional dos sub-20, após o triunfo (26-20) de Portugal sobre a Dinamarca, na ronda principal do Europeu da modalidade, disputado em Vila Nova de Gaia."Tivemos uma primeira parte a roçar a perfeição quer defensivamente quer ofensivamente. Todos os jogadores, na primeira parte, estiveram num excelente nível, mas, hoje, mais uma vez, sem dúvida que a chave da nossa vitória foi uma defesa muito boa durante 60 minutos. Foi isso que, nos momentos menos bons da segunda parte, nos garantiu uma distância de segurança, conjuntamente com o trabalho que o Diogo Rema também fez e que não pode ser dissociado do trabalho realizado também pela defesa. O Diogo Rema fez 50 minutos fantásticos", começou por dizer o selecionador nacional, em declarações no final do encontro.E prosseguiu: "Quando se tem uma defesa e um guarda-redes que nos dão garantias estamos muito mais perto de ganhar. Mostrámos ser uma grande equipa contra uma equipa também boa e numa casa com muita gente contente com o nosso sucesso. Estávamos convencidos de que podíamos bater esta Dinamarca com segurança, mas não esperava a diferença ao intervalo. Só temos de estar orgulhosos com o que fizemos até agora."Já Diogo Rema exaltou a sua exibição e a importância do resultado conseguido no encontro desde cedo. "Defendi bem e dei alguma confiança à equipa, que esteve muito bem tanto no ataque como na defesa. Conseguimos dilatar o resultado muito cedo e, a partir daí, jogámos de forma equilibrada e muito bem em todos os aspetos. A primeira linha esteve muito forte no ataque e conseguiu concretizar muitos golos e depois na defesa apanharam algumas bolas. O mais importante é que estamos nas meias-finais. Agora, é descansar para irmos para as meias-finais com tudo", terminando: "Vamos sempre jogo a jogo. Não andamos aqui a fazer grandes projetos para o futuro, porque as coisas têm de ser pensadas no momento certo."