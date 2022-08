Carlos Martins renova com o Benfica até 2024: «Sinto-me em casa»

Carlos Martins vai continuar de águia ao peito. O Benfica anunciou este sábado a renovação do internacional português até 2024, para felicidade do jogador que está na Luz desde 2018, onde chegou proveniente do ABC."Acima de tudo, é uma grande responsabilidade e um orgulho enorme poder continuar a representar aquele que é o meu clube. Sinto-me em casa. Esta renovação aconteceu naturalmente, estou muito contente e, agora, é continuar a trabalhar para o que queremos ganhar", reiterou o jogador luso, de 28 anos.O ponta das águias apontou ao objetivo em 2022/23 depois de conquistada a Liga Europeia. "A verdade é que conseguimos uma conquista enorme, mas falta o que todos desejamos, que é a conquista do campeonato nacional. É nesse sentido que estamos a trabalhar. Nesta época vamos fazer tudo para o conquistar", garantiu em declarações à BTV.