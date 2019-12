Carlos Pereira ameaça demitir-se do Madeira SAD

Carlos Pereira, que além de presidente do Marítimo também lidera o projeto do Madeira Andebol SAD masculino, ameaça abandonar o projecto desta última equipa se o governo madeirense mantiver a pretensão de construir um pavilhão para o Nacional junto ao Madeira Tecnopolo, para onde estava prometido um recinto para o andebol.

"O que creio que vai nascer será um pavilhão para o andebol da Madeira, com a dignidade que a modalidade merece. Se vai haver outro para a formação do Nacional, é outro problema. Não vamos comparar o que não é comparável. O presidente do Governo está completamente enganado, não é o Carlos Pereira nem o Marítimo, é o andebol da Madeira que está em causa e foi ele que nos disse, na Quinta Vigia, que o Madeira SAD ia ter um pavilhão na Penteada, perto do Madeira Tecnopolo. Disto não abdicamos e não vamos confundir alta competição, quer masculina quer feminina, com formação ou iniciação", salientou o dirigente, à margem do almoço de Natal do Marítimo.

Carlos Pereira desafiou Miguel Albuquerque, líder do governo regional, a "deixar alguma coisa com a sua marca, como seria o Pavilhão Multiusos" e reforçou: "Se queremos um dia sonhar com a Liga dos Campeões – e esta deve ser a única modalidade que o pode fazer – temos de apostar na qualidade. Não é um custo, mas um investimento, com um bom retorno para a região e com uma boa imagem", disse.

O presidente do Madeira SAD considerou que as palavras de Albuquerque vão contra o seu próprio secretário da educação – "considerou que, devido à baixa taxa de natalidade, não haverá no futuro crianças para praticar desporto e ocupar tantas infra-estruturas" – e concluiu desta forma: "O Governo pode anunciar o que quiser, mas estou no direito de aceitar o que eu entender. E entendo que, a ser dessa forma, não serei mais presidente do Madeira Andebol SAD".