Carlos Resende, treinador do Benfica, ficou desagradado por a sua modalidade ter sido beliscada pelo escândalo da alegada corrupção de árbitros na época transata em benefício do Sporting."Não é agradável tudo o que veio a público. Em primeiro lugar quem mais vai perder é o andebol porque não há memoria de informações deste cariz. Depois ter a inteligência para não fechar os olhos ao problema e perceber que vivemos num mundo em que os políticos também estão envolvidos em situações de corrupção e por isso é que alguns são presos, como acontece com alguns polícias, advogados e até bombeiros. Aquilo que temos de destacar não é um pequeno nicho, mas toda a modalidade que até agora nunca atravessou um contexto semelhante. A ser verdade tudo o que se fala temos de dar espaço para a justiça trabalhar e que sejam punidos severamente os culpados. Se não aconteceu, também se deve punir quem lançou os boatos."Sobre o ABC-FC Porto da época transata, um dos jogos investigados pelo Ministério Público, o ex-técnico dos bracarenses sustentou: "Perdemos esse jogo. Já não tenho memória. Falou-se de muita coisa. Se agora for ao balneário do Benfica, com muitos jogadores que jogaram no ABC, vai haver quem diga, eu inclusive, que fomos prejudicados neste jogo em alguns lances, como de certeza acontecerá o inverso no balneário do FC Porto. Por muito esforço que faça sou sempre um bocadinho parcial na análise, da mesma forma que os meus adversários também serão e é por isso que não falo dos árbitros. Os valores que defendo para o desporto não são estes que vieram a público. Para mim o que compensa é o mérito e o trabalho. Desde contratar bons atletas, bons treinadores a ter boas condições de treino e lutar para que todas as equipas sejam competentes ao ponto de criar mais dificuldades ao pontos de todos crescermos. É nisto que eu acredito porque não eduquei as minhas filhas a pensar que se pode contornar as regras a torto e a direito, pelo que a minha esperança é que tudo seja falso."

Autor: Pedro Malacó