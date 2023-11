Carlos Resende: «Esperava que houvesse mais qualidade»

O FC Porto não conseguiu dar a volta ao marcador nos minutos finais, diante do Sporting, acabando por perder a partida no Dragão Arena () e deixar os leões dilatarem a vantagem na tabela classificativa da Liga.Mesmo assim, Carlos Resende, o treinador dos azuis e brancos, não considera que o resultado seja definitivo nas ambições da equipa e reforçou que "há muito campeonato" pela frente. "Nenhum treinador entra para um jogo à espera de perder. Esperava, de facto, que houvesse mais qualidade. O Sporting, na primeira parte, foi melhor do que nós, porque conseguiu ultrapassar a nossa defesa. Na segunda parte, não fechámos no meio e houve muitas faltas, paragens no jogo, o que acabou por mostrar que houve mais qualidade na primeira parte. Na segunda metade, destaco a nossa melhoria, porque estivemos mais solidários na defesa e o Sporting acusou mais a pressão, fruto desse acerto defensivo que se notou a olho nu, acabando por não se refletir no resultado. Quando não se marca, arrisca-se a sofrer. Quero dar os parabéns ao Sporting, que levou avante a sua ideia de jogo", vincou o técnico da equipa da casa, que continua em 2.º lugar da tabela."Há jogos e jogos. Já tivemos jogos a perder por nove, outros mais próximos e recuperámos quase todos. O último jogo, com o Madeira, mostrou-nos que precisamos de melhorar nesse aspeto. Fica na retina quando partimos atrás e continuámos a perseguir marcadores. Cada jogo tem a sua história e quero destacar a recuperação da minha equipa neste.""Não, claro que não. Haverá pela frente ainda muito campeonato, onde tudo indica que FC Porto, Sporting e Benfica estão na frente para lutarem por ele. Ainda faltam três jogos contra o Sporting e, não querendo dizer que são mais importantes, os últimos dois são obrigatórios de vencer, porque valem dois pontos cada um, enquanto este só valeu um único ponto. Porém, estaria a mentir se dissesse que não estamos tristes com a derrota e que não queríamos perder aqui, queríamos vir vencer. É óbvio que podíamos ter feito muito melhor.""Sim, felizmente não me parece grave. Pareceu, ao início, um ligeiro entorse, mas nada que o retire da competição. Espero que ele, como o plantel, aprenda com esta derrota e traga isso para o próximo jogo. Ele é bom jogador", terminou.