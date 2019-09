Carlos Resende: «Foi uma boa propagadanda para o andebol»

Carlos Resende considera que Benfica e Sporting foram protagonistas de "uma boa propaganda para o andebol", no. O treinador do Benfica lamenta os erros cometidos frente aos rivais, dizendo que está convicto que as águias podem lutar pelo título."Apesar do desfecho não ter sido o que eu queria, foi uma boa propaganda para o andebol. Na primeira parte, estivemos francamente mal no nosso ataque, permitimos que o Sporting se adiantasse no marcador. Na segunda parte, marcámos mais golos, mas depois faltou-nos alguma coisa na defesa para recuperar mais uma ou duas bolas na defesa organizada.O desconto final permitiu manter-nos no jogo. Nuno Grilo não foi feliz. O jogador do Sporting teve arte e engenho. Só não acontece a quem não está em campo.O Benfica deu uma resposta interessante. Estou convicto que este ano temos possibilidades de lutar pelo título se pudermos contar com os nossos atletas, sem lesões", disse no final do jogo.