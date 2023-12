Carlos Resende: «Jogo valeu pela luta e pelo espetáculo»

Carlos Resende era naturalmente um técnico desanimado após a derrota do FC Porto diante do Sporting , que tirou aos dragões a possibilidade de discutir a final da Supertaça de andebol."Entrámos bem ao contrário do que se verificou no jogo do campeonato [que os leões ganharam por 25-26, no Dragão Arena]. Houve depois algum desnorte no ataque e isso permitiu ao Sporting chegar ao intervalo a ganhar por tês golos de diferença. O Sporting entrou melhor na segunda parte, mas depois fomos mais agressivos e fizemos o mais difícil", começou por dizer."O Sporting está de parabéns. O jogo valeu pela luta e pelo espetáculo. Parabéns às duas equipas que vão à final. Os nossos atletas deram tudo em campo", frisou.