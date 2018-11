Carlos Resende lembra frase de Michael Jordan para lançar o clássico frente ao FC Porto

O Dragão Caixa recebe amanhã mais um escaldante clássico entre FC Porto e Benfica, numa partida após duelos europeus em que os eternos rivais não querem afastarem-se do líder Sporting.

Os dragões estão na máxima confiança, sobretudo por terem seguido em frente na Taça EHF ao contrário das águias, mas Carlos Resende está confiante no regresso aos triunfos. Questionado por Record sobre o segredo de uma eventual vitória, o técnico dos encarnados destacou que uma das chaves para o sucesso passará pelo regresso à normalidade a nível defensivo, recordando uma emblemática frase de Michael Jordan (NBA), inspirada no técnico Phil Jackson.

"Sem dúvida que o primeiro passo será uma defesa coesa. Recordo que um dia um dos melhores atletas de sempre de uma modalidade coletiva, Michael Jordan, disse que uma boa equipa com um bom ataque permite-lhe ganhar jogos, mas uma boa equipa com uma boa defesa permite-lhe ganhar campeonatos. O ataque é normalmente mais divertido, todos os jogadores estão habituados a jogar com bola, mas necessitamos também de atletas capazes de jogar sem bola na defesa. Nos últimos duelos com o Hannover [Taça EHF] não estivemos bem nesse capítulo, mas diante do FC Porto queremos voltar à normalidade", observou Resende. "Estes jogos com grau de exigência elevado fazem-nos falta, porque colocam-nos muitas dificuldades e permitem-nos crescer", salientou.

Ao lado do técnico esteve Ricardo Pesqueira, considerando que o desaire europeu não trará consequências para o clássico. "No desporto já estamos habituados a viver momentos positivos e negativos. Não nos deixamos levar pela euforia nas grandes vitórias, nem ficamos deprimidos quando as coisas não nos correm de feição. O nosso adversário vem de um sucesso europeu e quero aproveitar para dar publicamente os parabéns ao FC Porto, Sporting e Madeira SAD, por terem seguido em frente nas competições europeias", disse o pivô.