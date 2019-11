Carlos Resende: «Não entrámos bem e andámos sempre atrás do resultado... tudo correu mal»

O Benfica perdeu (23-33) com o FC Porto, em jogo antecipado da 11.ª jornada do Campeonato Nacional, num jogo em que os azuis e brancos mantiveram a série de onze jogos consecutivos a ganhar para a competição.No final do encontro no Pavilhão da Luz, Carlos Resende, treinador das águias, confessou que "tudo correu mal" e lamentou a diferença de ritmo entre as duas equipas. "Não é difícil falar sobre este jogo, porque tudo correu mal. É preciso mudar a forma como defendemos. O FC Porto tem um ritmo diferente do nosso. Uma coisa é jogar o campeonato interno e a outra é jogar na Liga dos Campeões. Não entrámos bem e andámos sempre atrás do resultado, o que condicionou o nosso jogo", afirmou o técnico benfiquista.Com este resultado, o FC Porto mantém - a par do Sporting -, a liderança do Campeonato Nacional, com 33 pontos, ao passo que o Benfica é 3.º classificado, com 29. Na próxima jornada, os encarnados recebem o Boa Hora, na terça-feira.