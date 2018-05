O técnico do Benfica, Carlos Resende, gostou da forma de jogar da sua equipa: "O Benfica defendeu muito bem, sofrendo apenas 10 golos na 1ª parte. Quando se trabalha bem na defesa, o ataque ganha confiança. O nosso primeiro objetivo era o título nacional, mas não fomos tão eficientes como nesta final da Taça. A equipa atuou concentrada. Com o investimento e condições oferecidas pelo clube, não nos podemos contentar com a conquista da Taça. Queremos muito mais no futuro."Pedro Seabra, central das águias, ficou satisfeito: "Acreditamos no nosso trabalho e qualidade. A nossa ambição vai continua a ser a conquista de todos os títulos nacionais."