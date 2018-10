Carlos Ruesga renova contrato com o Sporting

O golaço do andebolista do Sporting no último segundo que já corre o Mundo O golaço do andebolista do Sporting no último segundo que já corre o Mundo

O Sporting anunciou no site oficial a renovação do contrato com Carlos Ruesga. O central mostrou-se feliz pelo acordo alcançado pelo clube leonino."O acordo foi fácil. É um orgulho e um privilégio estar aqui, num clube com esta dimensão. Com muita humildade, vou continuar a ajudar o Sporting a conquistar o máximo de títulos possíveis, até porque o balanço tem sido espectacular e só tenho a agradecer a todas as pessoas pelo trabalho, apoio e carinho que me têm dado", disse Ruesga, citado no site do clube leonino.Ruesga fez um balanço do primeiro ano e destacou momentos especiais. "Penso que o primeiro troféu de campeão nacional foi muito importante, porque o Sporting estava há algum tempo sem o conseguir, mas manter esse nível também foi muito especial. Claro que, relembrando essa temporada, os golos ao Benfica ficam na minha memória porque nos ajudaram a conseguir a glória nesse ano", referiu, frisando que ambição se mantém: "Temos de estar sempre na luta dos títulos nacionais e dar o nosso melhor na Liga dos Campeões. Estamos no caminho certo e continuamos a trabalhar dia após dia para acertar todos os aspectos".O andebolista deixou também uma palavra aos adeptos. "Quando cheguei não conhecia bem a dimensão do Sporting e agora sinto-me como se tivesse nascido leão. Os adeptos são incríveis, puxam muito por nós, e tento sempre representar as nossas cores o melhor possível a jogar em casa ou fora. O Sporting CP é a minha família", declarou.