Carlos Silva condecorado pela Câmara Municipal de Lisboa

Carlos Silva, antigo guarda-redes de andebol do Sporting (ganhou oito campeonatos) e da Selecção, foi esta sexta-feira condecorado pela Câmara Municipal de Lisboa com a medalha de mérito municipal desportivo.A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença de várias figuras do emblema de Alvalade, como o presidente Frederico Varandas, o vogal do Conselho Directivo Miguel Afonso e ainda o diretor do andebol verde e branco, Carlos Carneiro."Receber esta medalha é uma honra para um homem de 71 anos que fez a carreira desportiva durante 25 anos em clubes de Lisboa, nasceu em Lisboa e envelheceu em Lisboa. Creio que agora já recebi todos os prémios e encerro aqui tudo o que é possível receber. Esta atribuição só é possível porque pratiquei um desporto colectivo em que a palavra 'eu' não existe, mas sim o 'nós'", afirmou Carlos Silva, em declarações transcritas no site do Sporting."Tive o privilégio de ser capitão do Sporting muitos anos e de estar na Selecção 17 ou 18 anos, sendo capitão oito ou nove. Divido isto com os meus colegas e técnicos que acreditaram em mim, além dos dirigentes, corpos médicos e roupeiros. Todos são importantes", elogiou Carlos Silva.Já Frederico Varandas, realçou a honra de ver um ex-jogador leonino receber esta homenagem: "Fico sempre muito feliz quando é reconhecido em vida o valor às pessoas que o merecem. (…) Enquanto presidente do Sporting, tenho de dizer que a história do nosso clube é feita de heróis, que serão sempre os atletas, os treinadores e as pessoas que fazem com que consigamos passar a paixão pelo Sporting de geração em geração. Os presidentes e dirigentes têm a missão de criar heróis para os adeptos e sócios, pois são eles que interessam dentro dos clubes."Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, considerou que a atribuição da medalha é justa: "Carlos Silva é talvez o melhor guarda-redes de andebol da história do nosso país e o nosso objetivo era honrá-lo. O presidente do Sporting dizia e bem que os clubes de futebol criam os heróis e os presidentes de Câmara devem honrá-los. Estamos a honrar uma carreira muito longa e sem falhas de um homem que foi um exemplo. A minha missão é honrar estes exemplos de trabalho e dedicação no desporto. Esta medalha é atribuída a muito poucos, apenas a pessoas que tiveram um papel muito importante na cidade. É atribuída pelo presidente da Câmara, mas é uma medalha que todos os lisboetas atribuem a Carlos Silva por tudo o que fez pela cidade".