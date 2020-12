Casos positivo de covid-19 no Benfica levam à suspensão de treinos e jogo com o Sp. Horta

O Benfica informou esta sexta-feira ter registado casos de Covid-19 no seu plantel sénior masculino de andebol e que por isso suspende os treinos por tempo indeterminado, além do jogo com o Sp. Horta, inicialmente agendado para amanhã.





"Face a esta situação, os treinos coletivos foram suspensos por tempo indeterminado e o jogo previsto para amanhã, dia 5 de dezembro, com o SC Horta já não irá ter lugar.De realçar que mais uma vez o SL Benfica está em plena coordenação com a autoridade de saúde local", refere o comunicado da formação encarnada.