Champions: FC Porto derrotado em Paris por um golo

O FC Porto perdeu esta quinta-feira em casa do poderoso Paris SG, por 29-28, em partida a contar para a 8.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.





Depois do susto sofrido no Dragão Arena na semana passada , os franceses não deixaram os portistas voltarem a surpreender na primeira parte, tendo chegado ao intervalo na frente por quatro golos de vantagem (15-11).No segundo tempo, o FC Porto tentou encurtar distâncias e, nos últimos minutos, os dragões ficaram a apenas um golo (27-26, 28-27 e 29-28).Individualmente, Daymaro Salina foi o melhor marcador do FC Porto, com 5 golos. Do lado do PSG, a estrela Mikkel Hansen brilhou com nove golos.Com este resultado, os dragões seguem no 5.º lugar do grupo, com seis pontos. O PSG sobe ao 4.º posto, com seis pontos.O próximo duelo do FC Porto está agendado para domingo, no clássico frente ao Benfica, no Dragão Arena.