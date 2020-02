Champions: FC Porto perde na Polónia

O FC Porto foi este sábado derrotado por 30-25 no terreno dos polacos do Vive Kielce, em jogo a contar para a 12.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, mas continua em posição de apuramento para os oitavos-de-final da competição. Com esta derrota, o FC Porto mantém (por agora) o 5.º lugar do grupo: passam em frente os primeiros seis classificados.





Os melhores marcadores dos dragões foram Fábio Magalhães e Miguel Martins, ambos com cinco golos.Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Vardar e pode selar as contas do apuramento.