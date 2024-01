Chegada em grande à Alemanha

O central do FC Porto, Rui Silva, passou pela natural ansiedade que antecedeu o nascimento do segundo filho, mas já se encontra na Alemanha a trabalhar com a Seleção, que na quinta-feira inicia o Europeu frente à Grécia, na 1ª jornada do Grupo F, em Munique. O capitão dos Heróis do Mar falhou o estágio de Rio Maior e os dois jogos de preparação ante germânicos, mas valeu a pena para estar perto do nascimento, no dia 3, do António, depois de há 3 anos ter sido pai de Carminho.

Ultrapassada a ansiedade, o foco de Rui Silva é agora o Europeu, onde Portugal procura melhorar o seu melhor resultado de sempre, o 6º lugar de 2020, e lutar por uma vaga no Pré-Olímpico, de qualificação para Paris’2024. O primeira linha sente-se como em casa, segundo declarações ao site da Federação (FAP): "Sinto o grupo da mesma forma que o deixei, confiante, com união enorme e com vontade muito grande de fazer algo bom. É o que nos caracteriza como seleção e isso tem sido um dos maiores pilares para fazer coisas boas. Agora é manter e dia 11 estarmos preparados para começar o Europeu da melhor forma", considerou Rui Silva.

Apesar das ausências de muitos dos jogadores mais experientes, Rui Silva, de 30 anos, aceita as mudanças: "Felizmente, temos colmatado as ausências porque há jogadores que têm desenvolvido um excelente trabalho nos clubes e acredito que vão estar à altura. O Fábio Magalhães, por exemplo, faz muita falta por tudo aquilo que traz à equipa, seja no 7 contra 6 ou no resto, mas temos que nos adaptar, o desporto também é isso. Se tivermos de usar o 7 conta 6, vamo-nos preparar e tirar o melhor proveito."

O capitão está confiante: "Temos grande favoritismo no primeiro jogo e temos que o ganhar. Depois, com a República Checa é exatamente igual, o outro de dois jogos muito importantes para concretizarmos aquele o nosso primeiro objetivo, que é passar à segunda fase. Se tudo correr bem, temos a possibilidade, e não temos nada a perder, de disputar com a Dinamarca a qualificação para o Main Round com dois pontos."