O Benfica registou uma boa exibição na receção ao Tatran Presov na Liga Europeia , ficando com o apuramento para os oitavos de final cada vez mais perto."Jogámos muito bem na primeira parte e conseguimos uma boa vantagem no marcador. Na segunda metade a equipa tentou manter a distância de golos. A verdade é que temos muitos jogos nos próximos dias, pela frente, os jogadores regressaram do Mundial, e há ainda algum cansaço. Fizemos uma grande partida", considerou o técnico benfiquistaChema Rodríguez, ao site das águias.