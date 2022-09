Chema Rodríguez após conquista da Supertaça: «Foi incrível e estou muito orgulhoso da equipa»

Chema Rodríguez mostrou-se orgulhoso pela conquista da Supertaça de andebol por parte do Benfica, após um dérbi com dois prolongamentos frente ao Sporting."Feliz pelos dois jogos e pelo bom trabalho que fizemos. Hoje tínhamos nove golos de vantagem, o Sporting deu a volta com um grande trabalho. O jogo foi muito físico na 2.ª parte. Foi incrível e estou muito orgulhoso da minha equipa e do trabalho que fizemos. Só posso agradecer por conseguirmos aguentar dois jogos com prolongamento e ter força para lutar e ganhar", começou por referir o treinador do Benfica, à RTP."Liga com três candidatos? Já foi assim nas últimas épocas. A Liga está a crescer barbaridades. É muito difícil ganhar para todos. Há muitas equipas muito bem preparadas: Madeira SAD, Águas Santas, Belenenses e V. Setúbal. É um ano bonito para o andebol português e é maravilhoso", concluiu.Sergey Hernández esteve em grande plano ao fazer cerca de 20 defesas e, no final da partida, repartiu os louros com os companheiros. "Não sei [como se faz tanta defesa]. A defesa também teve um bem bloco junto nos dois prolongamentos. A 2.ª parte foi mais complicada, baixámos o rendimento, mas fomos lutadores e conseguimos vencer", frisou o guarda-redes das águias."União foi o segredo nos dois jogos da final four? Fizemos 80 minutos em dois jogos. Cada um tem a sua responsabilidade. Todos juntos conseguimos", atirou.Já Ole Rahmel mostrou-se satisfeito por conquistar o primeiro título a nível nacional em Portugal. "Estou muito feliz. Fizemos um grande trabalho. Foi um grande jogo, com bons árbitros e grandes adeptos. Tentei jogar com o coração e a cabeça. Comecei com o coração, mas depois com a cabeça. Tentei o meu melhor. Nunca tinha ganho um troféu em Portugal, estou muito orgulhoso e quero mais", salientou.