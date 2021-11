Chema Rodríguez: «Começámos muito bem a primeira parte e estivemos por cima na segunda»

O Benfica recebeu e bateu os finlandeses do Riihimäen Cocks por 37-23 , em encontro da 5.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia. No final da partida, Chema Rodríguez destacou a boa primeira parte da sua equipa e o facto de os encarnados terem subido à liderança do grupo, a qual partilham com os alemães do Lemgo.

"Começámos muito bem a primeira parte, definimos bem no contra-ataque e isso colocou-nos cedo em vantagem. Tivemos depois uma quebra, mas continuámos a trabalhar e na segunda parte estivemos sempre por cima. Tivemos alegria a jogar, o que não tinha acontecido nos últimos jogos, em que tivemos algum azar", começou por referir.

"Foi bom a equipa sentir-se confortável e esperamos que a partir de agora possamos sair desta fase menos boa. Os jogadores estão a trabalhar de forma espetacular durante a semana, e sabemos que quando trabalhamos os resultados acabam por surgir", acrescentou, olhando à liderança do grupo B.

"Estar em primeiro do grupo é bom, estamos com possibilidades em todas as competições. Como disse, queremos treinar bem e tentar sempre ganhar o jogo seguinte. Queremos amealhar pontos e no final logo veremos onde estamos. Vamos dar tudo para ganhar todos os jogos e, se assim for, no final vamos lutar por títulos, garantidamente", frisou.



Também Ole Ruhn, jogador dos encarnados, comentou a partida e realçou o bom desempenho das águias.



"Tivemos semanas difíceis e agora temos de nos reerguer. Hoje, conseguimos um bom resultado e mostrámos o que somos capazes de fazer: estivemos bem a defender, duros e consistentes, e jogámos rápido no ataque. Quanto à minha prestação, dependo sempre da equipa e hoje as coisas correram bem, criámos boas hipóteses e fiz o meu trabalho", salientou, concluindo: "Agora, vamos tentar que este tenha sido um primeiro passo de uma nova fase e que possamos manter este ciclo com vitórias."