Chema Rodríguez desapontado com pesada derrota: «Pensávamos que íamos ser mais competitivos»

Chema Rodríguez assumiu a sua desilusão com a derrota e a atuação do Benfica diante do Flensburg-Handewitt, num jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia no qual os encarnados perderam por 39-26 , hipotecando por completo as chances de apuramento para a próxima de uma prova na qual são os detentores do título"Falhou o início da partida. Se queremos competir com uma equipa destas, temos de ser muito duros e estar concentrados. Quando atingiram quatro ou cinco golos de vantagem, tornou-se muito difícil jogar contra eles, pois estiveram muito mais tranquilos e com tudo a seu favor. O Flensburg-Handewitt tem uma grande equipa. Já o sabíamos e tínhamos de estar perfeitos em todas as facetas. Hoje, não estivemos perfeitos e eles fizeram um excelente jogo", começou por dizer.Apesar do desaire, o técnico das águias não baixa os braços. "A equipa permanece competitiva e uma derrota agora não vai mudar nada. Estamos a fazer uma boa temporada, na luta por todas as competições. Falta um jogo aqui, é quase impossível [dar a volta], mas a equipa está bem e tem feito boas exibições. Por um jogo mau, não creio que se possa concluir que existam jogadores em baixo de forma. Pensávamos que íamos ser mais competitivos hoje, mas temos de nos levantar, recuperar bem e, a partir de amanhã, começar a treinar e preparar o próximo jogo, para o campeonato".Gustavo Capdeville, guarda-redes do Benfica, também analisou a partida e foi claro na sua abordagem. "Correu tudo mal. Sabíamos da qualidade do Flensburg-Handewitt e que, se tivéssemos momentos de desconcentração, eles vinham para cima de nós com toda a força. Foi o que aconteceu no início e tivemos atrás o tempo todo. Não era esta a primeira parte que queríamos dar aos adeptos. Achamos que esta não é a diferença real das equipas. Temos de seguir em frente. Temos uma boa equipa, foi um jogo menos conseguido. Levaram uma grande vantagem, mas temos de ter a cabeça levantada".