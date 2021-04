Chema Rodriguez e a derrota com o Sporting: «Foi uma questão de experiência»

Na ótica de Chema Rodriguez, a derrota do Benfica diante do Sporting, por 31-29, deveu-se essencialmente à menor experiência da equipa por si comandada, que se fez notar especialmente na fase final. Ainda asssim, o técnico das águias deixa claro que o projeto do clube é para seguir desta forma, para "crescer jogo a jogo".





"Foi uma questão de experiência. O Sporting é uma equipa com muita experiência neste tipo de jogos e nos últimos momentos, em que se decidem os jogos, eles estiveram melhor do que nós, mais concentrados e ganharam nos detalhes. A primeira parte foi equilibrada e tudo se decidiu nos últimos instantes. Agora vamos seguir com a mesma ideia. Queremos construir um projeto, sabemos que vamos crescer jogo a jogo e que é melhor se o fizermos a ganhar, mas hoje não foi possível e vamos corrigir os erros para que não voltem a suceder no futuro. Vamos continuar a lutar para conseguir o máximo", analisou.