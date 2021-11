Chema Rodríguez e o mau momento do Benfica: «Bons resultados vão voltar»

O Benfica atravessa um momento irregular na temporada. Depois da derrota em casa no dérbi frente ao Sporting, as águias triunfaram na Finlândia diante do Riihimaen Cocks, mas foram surpreendidos na sexta-feira na visita a Setúbal, registando o segundo desaire nos últimos três jogos. O técnico dos encarnados, Chema Rodríguez, admite que a equipa sofreu um duro golpe, mas mostra-se confiante que os bons resultados vão aparecer, a começar já na terça-feira na receção ao GOG, atual campeão dinamarquês, na Liga Europeia.





Classificação Classificação

"Tivemos dois jogos complicados. O ânimo dos jogadores, sobretudo depois do jogo com o Sporting, ficou um bocado afetado. Isso é bom porque quer dizer que temos expetativas altas e, quando não corresponde, o golpe é sempre mais duro. Quando estamos bem e fazemos tantos jogos seguidos, é fácil manter a dinâmica, mas, quando as coisas vão mal e estamos com uma dinâmica má, também é mais difícil sair dela. Os jogadores estão a trabalhar bem, se antes estavam a trabalhar duro, agora estão a trabalhar ainda mais duro e quando uma equipa se esforça ao máximo os bons resultados vão voltar", afirmou o treinador espanhol na antevisão ao duelo, em declarações reproduzidas pela BTV.Quanto ao duelo europeu, Chema Rodríguez não tem dúvidas do poderio da formação dinamarquesa. "É um dos adversários mais difíceis, dissemo-lo sempre. Estamos no 'grupo da morte' e temos três das melhores equipas da competição. Nantes, que na temporada passada esteve na final da Liga dos Campeões, o GOG, das melhores equipas da Dinamarca, e o Lemgo, que também é uma excelente equipa. O GOG é uma equipa brutal, joga muito bem, tem jogadores espectaculares, todos internacionais pelas melhores seleções do mundo e vai ser um jogo muito complicado. Vamos trabalhar muito e ser competitivos", sublinhou.

Com três vitórias em três jogos, o Benfica está na liderança do Grupo B, enquanto o GOG soma dois triunfos e uma derrota