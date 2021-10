Chema Rodríguez: «Estamos muito contentes com estes dois primeiros jogos»

O Benfica bateu esta terça-feira, por 38-35, o Chekhovskie Medvedi, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol.

No final da partida, Chema Rodríguez elogiou o desempenho dos seus jogadores, que garantiram um triunfo importante frente a um conjunto "está habituado a jogar estes jogos desde sempre".

"Isto não é como começa, mas sim como acaba. Estamos muito contentes com estes dois primeiros jogos. Jogámos contra duas grandes equipas. O Chekhovskie Medvedi está habituado a jogar estes jogos desde sempre. Fizemos um bom jogo na primeira parte, na segunda também, mas, pela frente, tínhamos o Chekhovskie, que nos criou dificuldades sobretudo na segunda parte e apertou-nos mais", começou por dizer o técnico das águias.

Jogos importantes para a evolução da equipa

"Seguimos com a mesma ideia. Vamos jogo a jogo e, no futuro, veremos onde estamos. Ganhámos dois jogos, mas são muitos jogos e muitas equipas boas. Qualquer um pode ganhar. Não tivemos muita sorte no sorteio. É muito importante jogar estes jogos e crescer para, quando jogarmos contra as grandes equipas de Portugal, podermos competir contra eles."

Qualidade do adversário

"Quando o acerto não é tão elevado, como foi na primeira parte, o Chekhovskie Medvedi cria dificuldades. É uma grandíssima equipa, levam anos a jogarem juntos. Tínhamos de estar preparados. Os meus jogadores trabalharam muito, sabíamos que podia acontecer, reagimos e isso também faz bem à equipa", terminou.