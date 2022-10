Chema Rodríguez: «Fizeram um esforço muito grande, mas ficámos sem a recompensa»

O Benfica "trabalhou muito" e fez um "esforço muito grande" contra o Al Ahly, no Mundial de clubes de andebol, mas "ficou sem a recompensa", considerou esta quinta-feira, no final do jogo, Chema Rodríguez, treinador do clube português. Em Dammam, na Arábia Saudita, o Benfica falhou o acesso às meias-finais do Mundial de clubes de andebol, ao perder com os egípcios do Al Ahly, por 29-28, na terceira e última jornada do Grupo B, quando lhe bastava um empate para seguir em frente.

"Foi um jogo difícil, que se complicou com o passar dos minutos, com as lesões, exclusões e expulsões... Começámos bem, mas, depois, a lesão do Demis Grigoras afetou-nos um pouco os planos. Eles jogam muito um contra um, o que nos fez ter muitas exclusões, e com isso perdemos o Alexis [Borges]", recordou Chema Rodríguez.

O treinador notou que, somando a ausência do lesionado Vranjes, os 'encarnados' ficaram com "um problema nos pivôs". "Pouco a pouco, o jogo complicou-se mais, e o ambiente era desfavorável, estávamos a jogar fora de casa", prosseguiu.

Ainda assim, reconhece que a equipa "fez um bom trabalho". "Tivemos a possibilidade de passar às semifinais no último remate do Jonas [Källman], mas não conseguimos marcar e ficámos fora das meias-finais. Os atletas trabalharam muito bem, fizeram um esforço muito grande, mas ficámos sem a recompensa. Há que continuar a trabalhar, lutar e melhorar para no futuro ganharmos mais títulos e termos mais sucesso em jogos como este", sustentou.