Chema Rodríguez: «Jogo com o Sporting foi muito duro. Está a custar-nos levantar a cabeça»

O Benfica sofreu esta terça-feira a primeira derrota na fase de grupos da Liga Europeia, ao cair diante dos dinamarqueses do GOG por 33-25 , numa partida na qual, assumiu o técnico Chema Rodríguez, ainda se sentiu o peso do desaire recente no dérbi com o Sporting."Depois do jogo com o Sporting, em que tínhamos muitas expectativas, foi muito duro para a equipa. A partir daí, está a custar-nos levantar a cabeça. Há três semanas, pensava que isto não seria uma realidade. É uma equipa totalmente diferente. Às vezes, estas coisas acontecem, quando os jogadores perdem a confiança ou estão inseguros. Qualquer pequeno erro converte-se num mundo e parece que estamos a fazer tudo mal. Creio que não é assim. Hoje, dentro de tudo o que se possa pensar, fizemos um bom jogo, mas falhámos muitos remates em situações muito claras", começou por comentar."Sabíamos que era uma equipa difícil e, se não estamos bem, é mais complicado ainda. Não é o problema de termos feito um mau jogo, mas sim um mal jogo no sentido da eficácia. Na segunda parte, estivemos um pouco mais efetivos e, mesmo assim, falhámos muitos golos. Temos de continuar a trabalhar e a lutar. Estou certo de que nos vamos levantar e voltar a ser a mesma equipa", finalizou.