Chema Rodríguez: «Na Europa, não há resultados suficientes»

O Benfica deu esta terça-feira um passo de gigante rumo à final four da Liga Europeia de andebol e, no final, o técnico Chema Rodríguez era naturalmente um homem feliz. A vitória por 36-29 sobre os eslovenos do Gorenje Velenje abre boas perspetivas para o apuramento, mas o espanhol lembra que nas competições continentais nada está garantido."Na primeira parte, iniciámos um pouco frios. Jogámos um jogo muito difícil no sábado e vínhamos um pouco cansados, também mentalmente, por não termos conseguido o resultado que queríamos nesse jogo. Também tivemos algumas baixas na equipa e entrámos um pouco desconcentrados.Contra uma equipa como o Gorenje, se não estás concentrado e a 100%, é complicado. Falámos no descanso e, na segunda parte, conseguimos minimizar os erros, estivemos mais ativos e focados no jogo e conquistámos um bom resultado. A mudança foi mais na atitude.O resultado nunca é suficiente. Na Europa, não há resultados suficientes. Decide-se sempre na segunda partida. O Gorenje, em casa, é uma equipa fortíssima e, tendo o pavilhão cheio, é duro. Como vimos na eliminatória anterior, uma equipa tão forte como o Nimes perdeu lá por sete de diferença. Vamos sofrer, vai ser muito complicado e temos de estar muito concentrados para passar esta eliminatória."O discurso foi também seguido pelo sérvio Lazar Kukic: "Na segunda parte, conseguimos entrar com mais frequência do que na primeira e houve mais energia e mais luta de cada um. Creio que conseguimos um bom resultado, mas ainda não acabou, falta um segundo jogo na Eslovénia. Nada está acabado. O segundo jogo vai ser muito difícil. [O Gorenje] Tem um pavilhão muito duro para jogar, estará muita gente e temos de estar mais concentrados do que hoje. Temos de jogar a 100% para nos qualificarmos."