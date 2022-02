Chema Rodríguez: «O ABC era tão importante como o Lemgo ou o FC Porto»

O Benfica continua na senda das vitórias e, neste sábado, bateu o ABC no campeonato. No final, o treinador das águias Chema Rodríguez mostrou-se satisfeito com a competência da sua equipa na 18.ª jornada."Fomos sérios e concentrados desde o primeiro minuto, como sempre temos de ser, trabalhando muito. Tivemos o ABC pela frente, um adversário que, para nós, era tão importante como o Lemgo ou o FC Porto", destacou o treinador espanhol do Benfica, ao site do clube: "Abordámos o encontro com seriedade e carácter e, felizmente, conseguimos uma boa vantagem na primeira parte, o que tornou o jogo mais simples no segundo tempo."O Benfica ocupa a terceira posição do campeonato, a oito pontos do líder Sporting, mas menos dois jogos. Na terça-feira, as águias visitam o Chekhovskiye Medvedi, na Liga Europeia.