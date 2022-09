Chema Rodríguez "orgulhoso" após triunfo sobre o FC Porto: «Desta vez tivemos a sorte e ganhámos nós»

Chema Rodríguez realçou o "trabalho extraordinário" que Benfica e FC Porto fizeram na meia-final da Supertaça de andebol, que os encarnados venceram (37-36) após dois prolongamentos."Podia ter ganhado qualquer uma das duas equipas. As duas equipas fizeram um trabalho extraordinário, ainda para mais na fase da época em que estamos, que é o início da temporada e é complicado jogar uma partida deste nível. Penso que foi um jogo de altíssimo nível. Desta vez tivemos a sorte e ganhámos nós, estou muito orgulhoso pelos jogadores, pelo trabalho que fizeram, pelo trabalho na pré-temporada. Quero, sobretudo, felicitá-los a eles", começou por referir o treinador do Benfica, após o encontro que decorreu em Serpa."Eu creio que já o vimos a demonstrar noutros anos [que a equipa reage bem sob pressão], mas somos cada vez mais consistentes, mais sólidos e demonstrámos que quando uma equipa nos ganha tem que o fazer muito bem e tem que lutar muito. Creio que isso para nós é uma qualidade muito importante. Se perdermos um jogo vai ser porque eles são melhores e não porque nós não tenhamos dado tudo ou não tenhamos feito tudo para tentar ganhar", acrescentou, apontado ao jogo decisivo de amanhã frente ao Sporting."O adversário [no domingo] é a fadiga. Jogámos 80 minutos, muitos deles já estavam no final do jogo bastante cansados e com cãibras, como é normal. O calor que faz aqui é horrível e se já é difícil jogar 80 minutos, jogar com este calor ainda o é mais, mas estamos na final e agora é o sonho que temos, é tentar ganhá-la. Pensaremos na fadiga amanhã e lutaremos contra ela amanhã, mas não pode ser desculpa para não tentar ganhar uma final", vincou.