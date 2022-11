Chema Rodríguez: «Quando não se está concentrado frente ao FC Porto, paga-se caro, e foi o que aconteceu»

Chema Rodríguez, treinador do Benfica, analisou as incidências da primeira derrota das águias no campeonato, que sucedeu em casa do rival FC Porto."Foi um bom jogo e as duas equipas praticaram um bom andebol, pois queriam ganhar e lutam pelo título nacional. Tivemos 10 minutos na primeira parte abaixo do que havíamos conseguido até aí e, depois, contra uma equipa forte com o FC Porto, tornou-se difícil reduzir a diferença no marcador. A chave do jogo esteve nesses 10 minutos da primeira parte. Quando não se está concentrado frente ao FC Porto, paga-se caro, e foi o que aconteceu. Temos de ser mais constantes durante todo o jogo", resumiu no final do encontro.