Chema Rodriguez: «Vamos continuar a lutar por estar o mais acima possível»

O Benfica venceu este sábado o Sporting por 34-32, em jogo a contar para a 29.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Com esta vitória as águias ficam as dois pontos dos leões e adiam para a última jornada a luta pelo 2.º lugar. O treinador do Benfica, Chema Rodríguez, em declarações no final da partida, mostrou-se agradado com a exibição da equipa.





"Todos os jogos são difíceis e ganhar ao Sporting em casa é bom para a moral. Mostra-nos que podemos competir com eles e com o FC Porto. Hoje, estivemos bem, ganhámos e isso abre boas perspetivas para a final four da Taça de Portugal", afirmou."É sempre importante estar o mais acima possível. A nossa ideia é sempre ganhar o campeonato, mas como o FC Porto esteve sensacional vamos continuar a lutar por estar o mais acima possível", concluiu o técnico do Benfica.