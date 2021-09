Chema Rodríguez vê Benfica preparado: «Vamos começar com ritmo de competição»

O Benfica está pronto para derrubar o FC Porto nas meias-finais da Supertaça que arranca neste sábado na Nazaré. O técnico das águias, Chema Rodríguez, vê a sua equipa preparada para travar os dragões.





"Estou à espera de uma partida muito competitiva. Eles mudaram muitos jogadores, nós também. É um rival, é uma equipa que tem ganhado muitos títulos nos últimos anos. Vamos tentar estar sempre dentro do jogo e do resultado, e esperar que os detalhes caiam para o nosso lado", comentou, em declarações ao site do Benfica."Vamos começar com ritmo de competição. Já tivemos dois jogos europeus com o Kriens Luzern e o FC Porto só teve jogos particulares. Isso pode ajudar-nos, mas o FC Porto é um rival complicado, que joga muito bem. Tem um treinador e um plantel muito bons, mas somos o Benfica. Vamos tentar ganhar e estar na final", sublinhou Chema Rodríguez.15h00 – Sporting-Águas Santas17h00 – FC Porto-Benfica