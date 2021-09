Clássico entre FC Porto e Benfica aquece Supertaça

Um ano depois de ausência devido à pandemia, a Supertaça está de volta com um novo formato. O Pavilhão Municipal da Nazaré acolhe a final four que terá o clássico FC Porto-Benfica a animar as meias-finais de hoje.

Na antevisão, o técnico portista Magnus Andersson prevê um duelo complicado. “Tentamos ganhar todos os jogos, mas também devemos ter respeito pelos adversários. O Benfica investiu muito, tem ótimos jogadores, uma equipa muito boa, mas nós também, por isso vai ser um duelo interessante”, observou o líder dos campeões nacionais e detentores do troféu. Do lado do Benfica, o treinador Chema Rodríguez prevê equilíbrio: “Estou à espera de uma partida muito competitiva. Eles também mudaram muitos jogadores, e é uma equipa que tem ganho muitos títulos nos últimos anos”.

Antes é a vez do vice-campeão Sporting entrar em ação, diante do Águas Santas. “Temos o máximo respeito pelo adversário, que vem de dois jogos europeus”, destacou o novo técnico Ricardo Costa. Já Ricardo Moreira, líder dos maiatos, foi claro: “Vamos lutar com todas as armas que temos. Queremos fazer um jogo coletivo e seguro”.