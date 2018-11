Clássico no Restelo

Após a qualificação histórica para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Sporting tem de mudar hoje o ‘chip’ para o campeonato nacional, onde o espera uma sempre complicada visita ao Restelo, para defrontar o Belenenses. Naquele que é um dos clássicos da modalidade, os leões chegam à entrada desta 12ª jornada como líderes da competição, e têm pela frente o quarto classificado.

"Vamos jogar num campo tradicionalmente difícil, contra uma equipa que está bem este ano. Ocupa os primeiros lugares e está a realizar um excelente campeonato e com bons jogadores. É um Belenenses muito personalizado, com um treinador [João Florêncio] com uma marca muito grande no andebol nacional. As suas equipas têm uma forma de jogar sempre muito alegre e dinâmica. É um Belenenses que vai tentar causar-nos o máximo de problemas possível", analisou Hugo Canela.

Depois deste compromisso, o Sporting prepara-se para terminar a sua prestação na fase de grupos da Champions. No domingo, na Dinamarca, o conjunto leonino vai discutir com o Silkeborg o primeiro lugar do Grupo C.