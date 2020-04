Clubes põem ponto final na época e Kiel é o novo campeão alemão de andebol

Perante a pandemia do novo coronavírus e a incerteza quanto à possibilidade de concluir ou não a atual temporada os 36 clubes das duas principais divisões de andebol na Alemanha decidiram, de forma unânime, colocar um ponto final nos respetivos campeonatos. Assim, o THW Kiel, que esta época mediu forças com o FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, é o novo campeão alemão de andebol.





O Kiel liderava a Bundesliga quando a prova foi interrompida devido à pandemia e era uma das seis equipas que tinham menos um jogo realizado do que as restantes, o que levou a que a classificação final fosse definida por um sistema de coeficiente, sendo que todos os clubes votaram, por vídeoconferência, a favor de terminar a época.Trata-se do 21º título nacional no palmarés do Kiel, o clube que mais vezes conquistou o campeonato alemão e já não vencia a prova desde a temporada 2014/2015.