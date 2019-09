Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Colégio de Gaia eliminado na qualificação da Taça EHF de andebol feminino Emblema português perdeu por 42-20, com as francesas do Besançon, no encontro da 2.ª mão





• Foto: LUSA