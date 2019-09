Colégio de Gaia perde em casa com o Besançon para a Taça EHF

O Colégio de Gaia perdeu este sábado em casa 37-12 com o Besançon, na primeira mão da primeira ronda de qualificação da Taça EHF em andebol feminino, num jogo claramente dominado pelas francesas.O Besançon confirmou o seu favoritismo, dominou todo o jogo e materializou o seu claro ascendente com 37 golos, 17 no primeiro tempo e os restantes no segundo, exibindo argumentos técnicos e físicos que o Colégio de Gaia não conseguiu acompanhar.A equipa orientada por Paula Marisa encontra-se numa fase de reconstrução, uma vez que perdeu Joana Resende, Patrícia Resende, Patrícia Lima e Sandra Santiago, que foram decisivas na conquista do título nacional da época passada.O resultado começou cedo a desnivelar-se e ao intervalo as francesas venciam já por 17-6, tendo o mesmo se avolumado no decorrer da segunda parte.As duas equipas reencontram-se no dia 14, em França, para a segunda mão desta fase de qualificação da prova.Jogo no Pavilhão do Colégio de Gaia, em Vila Nova de Gaia.Colégio de Gaia - Besançon, 12-37.Ao intervalo: 6-17.Sob a arbitragem de Andreas Capoccia e Beat Jucker, da Suíça, as equipas alinharam e marcaram:- Colégio de Gaia (12): Ana Ferreira, Bebiana Sabino (1), Maria Duarte (2), Nair Pinho (1), Filipa Barbosa, Beatriz Figueiredo (1), Sara Andrade, Ana Filipa Abreu, Neide Duarte (4), Laia Sanz, Helena Soares, Isabel Cardoso, Carolina Loureiro (3), Dorottya Lizer, Marina Rocha e Ana Araujo.Treinadora: Paula Marisa.- Besançon (37): Frank Roxanne, Marine Dupuis (9), Juliette Faure (6), Chloe Bouquet (6), Lindsay Burle (3), Pauline Robert (3), Lucine Granier (3), Clarisse Mairot (3), Llona Kiefer (2), Lena Cuenot (1), Amanda Kolczynski (1), Alizee Frecon, Louise Cusset, Sakura Hauge e Maria Nunez Nistal.Treinador: Raphaelle Tervel.Assistência: cerca de 120 espetadores.