Colégio de Gaia volta a perder nas Canárias e é eliminado da European Cup

A equipa feminina de andebol do Colégio de Gaia foi este domingo eliminada da European Cup, ao perder pela segunda vez em Telde com o Rocasa Gran Canária na terceira eliminatória da fase de grupos da competição.

Hoje, as gaienses perderam por 30-13, com 16-6 ao intervalo, isto depois de no sábado terem sido batidas por 31-16, igualmente em Telde, nas Canárias.

Os jogos das duas mãos foram disputados no pavilhão insular Antonio Moreno por causa da pandemia de covid-19, reduzindo assim os riscos sanitários e os custos da eliminatória para ambas as equipas.