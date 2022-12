«Comportamento persecutório»: FC Porto apresenta queixa por causa das arbitragens de andebol

O FC Porto anunciou esta terça-feira que apresentou ao conselho de arbitragem da Federação de Andebol de Portugal (FAP), à direção da FAP e à Federação Europeia de Andebol (EHF) uma longa exposição em que denuncia arbitragens "objetivamente tendenciosas e prejudiciais" em jogos das competições nacionais.O clube portista fala em "conivência do conselho de arbitragem da FAP" perante um "status quo lastimável", e refere que pode deixar de "ter condições para continuar a investir na modalidade".Em causa estão cinco jogos: FC Porto-Benfica de 12 de novembro (13 erros), o FC Porto-Benfica de 10 de setembro (10 erros) e o Sporting-FC Porto de 7 de maio (19 erros), que foram dirigidos por Daniel Martins e Roberto Martins. Segundo os dragões, essa dupla "tem vindo recorrente e sistematicamente a prejudicar o FC Porto, com erros objetivos por demais evidentes".São ainda denunciados a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, realizada a 12 de junho e arbitrada por Mário Coutinho e Ramiro Silva (24 erros); e o Sporting-FC Porto de 27 de novembro, dirigido por Duarte Santos e Ricardo Fonseca (20 erros). "Os desempenhos das equipas de arbitragem nestes jogos demonstram que os erros em prejuízo do FC Porto 'deixaram de ser esporádicos e casuais' e circunscritos a uma dupla, para se tornarem 'praticamente expectáveis' em todos os encontros com maior grau de dificuldade", pode ler-se.O FC Porto refere que há uma atitude "altamente persecutória" e que face a isso existe na equipa "um sentimento de revolta e de frustração". Acrescenta ainda que isso tem contribuído para "uma forte diminuição do espetáculo nos pavilhões" e para "a descredibilização do andebol em território nacional".