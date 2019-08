Concorrência no seio da Luz gera motivação

O Benfica vai fazer a sua estreia defrontando o Belenenses, no sábado (18h30), e o ambiente na Luz é de festa, com ingressos gratuitos e um plantel que tem vontade de mostrar aos adeptos o trabalho de pré-época, a projetar ambição na conquista de todas as frentes.

Ricardo Pesqueira é o rosto desse otimismo, ao ponto de revelar que a concorrência na posição de pivô é bastante saudável: "O René [Hansen] sempre foi um dos meus ídolos mundiais e o Paulo [Moreno] é um grande amigo, com história no Benfica. Esta concorrência só podia ser positiva."

Quanto ao jogo com o Belém, "trata-se de um adversário sempre forte e que se reforçou bem esta época". No treino aberto da Luz, Pesqueira disse ainda que a equipa está a trabalhar bem e a integração dos novos reforços tem decorrido com normalidade: "Sentem-se bem no Benfica."