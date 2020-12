Convocatória sem grandes novidades na Seleção

O selecionador Paulo Pereira chamou na tarde desta segunda-feira 21 atletas para o duplo confronto com a Islândia, de qualificação para o Europeu de 2022.



Portugal, que mantém o pleno no Grupo 4 após bater Israel e Lituânia, defronta a Islândia dia 6 de janeiro (Matosinhos) e a 10 (Reykjavik) na luta pelo primeiro lugar na série.



Sem grandes novidades, o treinador chamou 21 atletas, que têm feito parte da base da equipa nacional, exceção feita à estreia do jovem pivô Tiago Sousa, que ocupa o lugar de Luís Frade, a disputar a final-four da Liga dos Campeões em Colónia, Alemanha.





A Seleção concentrou-se na Maia, onde estará até dois dias antes do ano novo. Depois, os jogadores vão passar a passagem de ano a casa, regressando aos trabalhos no dia 1 de janeiro."A Islândia tem provado que tem sido uma equipa mais forte, mas nós estamos a trabalhar para sermos melhores que eles. E é isso que queremos mostrar nestes dois jogos", considerou Paulo Pereira.Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (AC Póvoa) e Gustavo Capdeville (Benfica);Centrais: Miguel Martins e Rui Silva (FC Porto);Laterais esquerdos: Gilberto Duarte (Montpellier, França), Fábio Magalhães e André Gomes (FC Porto), Alexandre Cavalcanti (Nantes, França);Laterais direitos: Diogo Silva (FC Porto), João Ferraz (Suhr-Aarau, Suíça) e Belone Moreira (Benfica);Pontas esquerdos: Diogo Branquinho e Leonel Fernandes (FC Porto):Pontas direitos: Pedro Portela (Trmeblay, França) e António Areia (FC Porto);Pivôs: Luís Frade (Barcelona, Espanha), Alexis Borges (Montpellier, França), Victor Iturriza, Daymaro Salina e Tiago Sousa (FC Porto);