revela que o Sporting terá 'comprado' o título no campeonato nacional da época passada. O diário da Cofina denuncia um esquema de corrupção de árbitros, liderado por André Geraldes, atual team manager do futebol profissional, então responsável pelas modalidades.Através de um intermediário, que admite e se diz arrependido dos crimes cometidos, o clube pagaria até dois mil euros aos árbitros para beneficiarem os leões e prejudicarem, sobretudo, o FC Porto, grande rival do clube de Alvalade na luta pelo título. O jornal teve acesso a uma série de conversas no Whatsapp que comprovam o esquema.Recorde-se que o título da época passada colocou um ponto final num jejum de 16 anos. O Sporting já se sagrou campeão esta época.