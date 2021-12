Covid-19 no Madeira SAD

O jogo da 15.ª jornada desta quarta-feira do Campeonato Placard, entre o Madeira SAD e o FC Porto, agendado para as 20 horas no Dragão Arena foi adiado para data a anunciar.Segundo o site dos portistas, o impedimento deve-se "ao resultado positivo de um teste à Covid-19 na formação visitante", orientada pelo treinador Paulo Fidalgo (na foto).Segundo a mesma fonte, "os ingressos adquiridos para a data original serão válidos quando o jogo se realizar" e quem quiser ser ressarcido devem recorrer aos serviços do FC Porto.