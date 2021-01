Covid-19: Selecionador e capitão do Brasil testaram positivo

Más notícias para a seleção brasileira de andebol. O surto de Covid no seio do grupo é maior do que se esperava e esta terça-feira o treinador Marcus 'Tatá' e o capitão Thiagus Petrus tiveram resultados positivos aos testes realizados na segunda-feira.

De acordo com a imprensa brasileira, os casos aconteceram dentro da 'bolha' no Centro de Treinos de Rio Maior, em Portugal, onde a seleção trabalha desde o dia 27 de dezembro de 2020 para o Mundial, que arranca já esta quarta-feira no Egito.

A Confederação Brasileira de Andebol optou por não riscar o nome de Thiagus Petrus, grande figura da equipa. O organismo determinou que o jogador cumprirá 10 dias de quarentena em Portugal e, se recuperar, poderá então seguir viagem para o Egito e alinhar numa eventual segunda fase do Mundial.

Recorde-se que o Brasil defronta Espanha já no dia 15, tendo depois compromissos com Tunísia (dia 17) e Polónia (dia 19).