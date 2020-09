Covid-19: Três jogadores do Belenenses testam positivo e jogo com o Boa Hora é adiado

O Belenenses-Boa Hora, da 1.ª jornada do campeonato nacional de andebol, foi adiado devido a três casos positivos de covid-19 no emblema do Restelo. Em comunicado, o Belenenses refere que os elementos em questão estão em isolamento, assim como o restante plantel, e que toda a atividade das modalidades desenvolvidas no Pavilhão Acácio Rosa estão suspensas até quarta-feira, "para limpeza e desinfeção".





Leia o comunicado na íntegra:





"COVID-19 / ANDEBOL: INFORMAÇÃO DA DIRECÇÃO DO CFB1. O Clube de Futebol Os Belenenses recebeu esta manhã o resultado de três testes de despistagem à COVID-19 realizados ontem junto da equipa sénior de andebol, registando três resultados positivos que se encontram já em isolamento conforme as determinações em vigor, bem como o restante grupo de trabalho.2. Deste facto foi dado conhecimento imediato à autoridade de saúde e à Federação de Andebol de Portugal, não se realizando o jogo desta tarde frente ao Boa Hora e referente à 1ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.3. Informa-se em paralelo que toda a equipa de andebol incluindo staff e estrutura directiva da secção foi testada por duas vezes nas duas últimas semanas, tendo registado sempre resultados negativos.4. O Clube de Futebol Os Belenenses determinou que toda a actividade das quatro modalidades desenvolvidas no Pavilhão Acácio Rosa fosse suspensa até à próxima quarta-feira, inclusive, de acordo com o protocolo de segurança interno, para procedimentos de limpeza e desinfecção.Estádio do Restelo, 12 de Setembro de 2020"