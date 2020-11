Covid obriga a adiar jogo do Sporting

Devido aos casos positivos de Covid-19 no Füchse Berlin, o jogo da 3ª jornada do Grupo B da Liga Europeia, entre o Sporting e a equipa germânica, agendado para amanhã no João Rocha, foi adiado para data a anunciar. “A EHF atendeu ao pedido. A nossa equipa está em quarentena e será testada novamente ao vírus”, revelou Bob Hanning, patrão do Füchse Berlin. As raposas registaram as baixas do alemão Marian Michalczik e do sérvio Milos Vujovic, que vieram infetados após os jogos das respetivas seleções.

Entretanto, o Sporting reagendou para amanhã (20h00) a visita a Setúbal, em jogo da 10ª ronda do campeonato, adiado por causa da humidade registada no domingo no Pavilhão Antoine Velge.