CS Madeira defronta Naisa Nis nos quartos da Challenge feminina de andebol

A equipa feminina de andebol do CS Madeira vai defrontar as sérvias do ZRK Naisa Nis nos quartos de final da Taça Challenge, ditou hoje o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

O CS Madeira inicia a eliminatória no Funchal, com o primeiro jogo a decorrer entre 29 de fevereiro e 01 de março, e uma semana depois desloca-se a casa do ZRK Naisa Nis, que já ergueu o troféu em 2006/07.

O vencedor da eliminatória que opõe a equipa portuguesa à sérvia defrontará nas meias-finais, a realizar em abril, o vencedor do duelo croata entre o Lokomotiv Zagreb -- campeão em 2016/17 - e o ZRK Bjelovar.