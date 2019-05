O CS Madeira e Colégio de Gaia garantiram este sábado a presença no derradeiro jogo da 'final four' da Taça de Portugal de andebol feminino.A formação madeirense, que venceu o troféu por três vezes, apurou-se para a partida decisiva depois de na primeira meia-final ter vencido, por 25-23, a ARC Alpendorada, formação anfitriã da prova.Na outra meia-final, o Colégio de Gaia garantiu a oportunidade de lutar pela sua quarta conquista do troféu, depois de ter vencido o estreante Passos Manuel, por 30-25.O jogo da final está agendado para este domingo, às 16:00, também no Pavilhão Municipal Várzea do Douro, em Alpendorada.